Тестирование сервиса о загруженности вагонов поездов запустили на «Проспекте мира»

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Тестирование нового информационного сервиса о загруженности вагонов прибывающих поездов запустили на станции метро «Проспект мира» Калужско-Рижской линии. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что этот сервис будет доработан. Информация о загрузке вагонов будет транслироваться на основе информации, полученной онлайн. Пассажиры смогут выбрать наименее загруженный вагон.

В департаменте добавили, что позднее на станции «Мичуринский проспект» запустится второй подобный сервис. Он будет представлен в другом техническом исполнении.

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