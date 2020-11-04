Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тестирование сервиса о загруженности вагонов поездов запустили на «Проспекте мира»
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Тестирование сервиса о загруженности вагонов поездов запустили на «Проспекте мира»

Кирилл Николаев

Город

Тестирование нового информационного сервиса о загруженности вагонов прибывающих поездов запустили на станции метро «Проспект мира» Калужско-Рижской линии. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что этот сервис будет доработан. Информация о загрузке вагонов будет транслироваться на основе информации, полученной онлайн. Пассажиры смогут выбрать наименее загруженный вагон.

В департаменте добавили, что позднее на станции «Мичуринский проспект» запустится второй подобный сервис. Он будет представлен в другом техническом исполнении.

Читайте также: Более 170 поездов «Москва-2020» появятся в столичном метро в ближайшие годы

транспортМетроМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Толстой
Петр Толстой

Как меняется праздник

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте