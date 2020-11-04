Размещение коммунистических символов на памятниках запретили в Словакии

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Депутаты Национального совета Словакии внесли в среду, 4 ноября, поправки в законопроект о коммунистическом режиме в Чехословакии в 1948-1989 годах. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, в стране запрещено размещение коммунистических символов на памятниках и памятных досках. Компартия Чехословакии и Компартия Словакии в законе отмечены как преступные организации.

Более того, улицы в стране нельзя будет называть в честь представителей Словацкой республики, которая существовала в 1939-1945 годах и сотрудничала с с гитлеровской Германией.

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