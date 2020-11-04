Размещение коммунистических символов на памятниках запретили в Словакии
Депутаты Национального совета Словакии внесли в среду, 4 ноября, поправки в законопроект о коммунистическом режиме в Чехословакии в 1948-1989 годах. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, в стране запрещено размещение коммунистических символов на памятниках и памятных досках. Компартия Чехословакии и Компартия Словакии в законе отмечены как преступные организации.
Более того, улицы в стране нельзя будет называть в честь представителей Словацкой республики, которая существовала в 1939-1945 годах и сотрудничала с с гитлеровской Германией.
Читайте также: Зеленский обвинил «темные силы» в попытках устроить контрреволюцию на Украине