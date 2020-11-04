Путин и Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили на сайте Кремля.

Главы государств подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений. Путин и Лукашенко затронули вопросы взаимодействия в торгово-экономической сфере. Они высоко оценили сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Лукашенко проинформировал Путина о текущей ситуации в Белоруссии. Кроме того, главы государств обсудили проблематику урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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