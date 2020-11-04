Путин заявил, что Россия не стремится кому-то понравиться

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Главная цель России состоит не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укрепить свое единство. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе общения с представителями религиозных объединений.

Во время встречи, которая прошла в режиме видеоконференции, российских лидер прокомментировал необходимость прописывания в Конституции таких понятий, как семья и защита традиционных ценностей.

— Мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель — не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя, — цитирует Путина ТАСС.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. На встрече с представителями религиозных объединений он заявил, что среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения своей страны, были представители разных национальностей и вероисповедания.

Читайте также: Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому