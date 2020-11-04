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Путин оценил предложение Лукашенко о покупке Минском месторождения нефти в России
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Путин оценил предложение Лукашенко о покупке Минском месторождения нефти в России

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею президента Белоруссии Александра Лукашенко о покупке Минском нефтяного месторождения на территории России. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе телефонного разговора Лукашенко обратился к Путину с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Российский лидер поддержал эту идею.

Главы государств пришли к единому мнению, что этот вопрос будет обсуждаться на ближайших переговорах, сообщает БелТА.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений. Лукашенко проинформировал Путина о текущей ситуации в Белоруссии. Также они обсудили проблематику урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Читайте также: Путин поддержал идею Лукашенко наладить производство вакцины от COVID-19 в Белоруссии

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