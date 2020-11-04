Путин поддержал идею Лукашенко наладить производство вакцины от COVID-19 в Белоруссии

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею президента Белоруссии Александра Лукашенко организовать производство вакцины от коронавирусной инфекции в Белоруссии с использованием российских технологий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе белорусского лидера в среду, 4 ноября.

Кроме того, главы государств высоко оценили сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Президенты подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений. Лукашенко проинформировал Путина о текущей ситуации в Белоруссии. Также они обсудили проблематику урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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