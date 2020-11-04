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Число новых случаев COVID-19 в Британии за сутки превысило 25 тысяч
Фото: flickr.com / Rob Mitchell

Число новых случаев COVID-19 в Британии за сутки превысило 25 тысяч

Кирилл Николаев

В мире

Число новых случаев коронавирусной инфекции в Великобритании за минувшие сутки составило 25 177. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Согласно статистике, за сутки в Британии умерли 492 человека. Это новый антирекорд.

Всего с начала пандемии коронавирус в Великобритании подтвердился у 1 099 059 человек, скончались 47 742 пациента. С четверга, 5 ноября, в Англии начнется новый национальный карантин. Он продлится до 2 декабря, сообщает РИА Новости.

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