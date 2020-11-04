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Глава Пензенской области заразился COVID-19
Иван Белозерцев продолжит работать дистанционно / Фото: instagram.com/ivan_belozercev_penza/

Глава Пензенской области заразился COVID-19

Юлия Курганова

Общество

Глава Пензенской области Иван Белозерцев ушел на самоизоляцию, так как заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в среду, 4 ноября, на своей странице в соцсети Instagram.

— Ухожу на самоизоляцию в связи с тем, что заболел коронавирусом. Продолжу работать дистанционно, — сказал губернатор в видеообращении.

Он добавил, что результат анализа стал известен ему только что.

Ивану Белозерцеву 62 года. В мае 2015 года его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, а 13 сентября он победил на выборах. В сентябре 2020 года Белозерцев был переизбран.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области с начала пандемии зафиксировано 15 918 случаев заражения COVID-19, вылечились 11 516 пациентов, 192 человека скончались.

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