Заболевшего коронавирусом губернатора Иркутской области госпитализировали

Фото: open.irkobl.ru / Открытое правительство Иркутской области

Врачи приняли решение госпитализировать губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который недавно заболел коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона во вторник, 27 октября.

Ранее стало известно, что у Игоря Кобзева выявили COVID-19. Губернатор перешел на удаленный режим работы. Сообщалось, что болезнь протекала в легкой форме.

— Медики приняли решение госпитализировать губернатора в связи с коронавирусом. Состояние характеризуют как стабильное, но считают, что он нуждается в наблюдении врачей, — говорится в сообщении.

В Иркутской области на 27 октября подтвердили 23 621 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 964 пациента. Всего зарегистрировано 388 летальных случаев.

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