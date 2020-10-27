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Заболевшего коронавирусом губернатора Иркутской области госпитализировали
Фото: open.irkobl.ru / Открытое правительство Иркутской области

Заболевшего коронавирусом губернатора Иркутской области госпитализировали

Виктория Родимкина

Общество

Врачи приняли решение госпитализировать губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, который недавно заболел коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона во вторник, 27 октября.

Ранее стало известно, что у Игоря Кобзева выявили COVID-19. Губернатор перешел на удаленный режим работы. Сообщалось, что болезнь протекала в легкой форме.

— Медики приняли решение госпитализировать губернатора в связи с коронавирусом. Состояние характеризуют как стабильное, но считают, что он нуждается в наблюдении врачей, — говорится в сообщении.

В Иркутской области на 27 октября подтвердили 23 621 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 18 964 пациента. Всего зарегистрировано 388 летальных случаев.

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