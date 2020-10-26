Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заразился коронавирусом

Фото: open.irkobl.ru / Открытое правительство Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ушел в самоизоляцию. Его тест на коронавирус дал положительный результат, сообщил представитель пресс-службы правительства Приангарья в понедельник, 26 октября.

— Игорь Иванович дома в самоизоляции, у него диагностирован коронавирус, болезнь протекает в легкой форме, чувствует себя хорошо, — приводит РИА Новости слова сотрудника пресс-службы.

По последним данным, в регионе коронавирус выявили у 23 398 человек. При этом 18 859 пациентов переболели и выздоровели, 376 — скончались. Для жителей Иркутской области старше 65 лет режим самоизоляции продлен до 9 ноября. На территории субъекта действует масочный режим.

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