СМИ: Мужчина упал с девятого этажа жилого дома в Москве и разбился насмерть
Россия, Москва, Берингов проезд Карта всех событий
На северо-востоке столицы мужчина упал с девятого этажа дома на козырек подъезда. Инцидент случился вечером в среду, 4 ноября, в Беринговом проезде.
Уточняется, что упавший умер на месте от полученных травм.
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины происшествия, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что санитарный вертолет эвакуировал упавшего с дерева мужчину в ТиНАО. Инцидент произошел в деревне Новинки поселения Десеновского.
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