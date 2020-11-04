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СМИ: Мужчина упал с девятого этажа жилого дома в Москве и разбился насмерть
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

СМИ: Мужчина упал с девятого этажа жилого дома в Москве и разбился насмерть

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Берингов проезд Карта всех событий

На северо-востоке столицы мужчина упал с девятого этажа дома на козырек подъезда. Инцидент случился вечером в среду, 4 ноября, в Беринговом проезде.

Уточняется, что упавший умер на месте от полученных травм.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины происшествия, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что санитарный вертолет эвакуировал упавшего с дерева мужчину в ТиНАО. Инцидент произошел в деревне Новинки поселения Десеновского.

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