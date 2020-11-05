Протестующих начали задерживать в Нью-Йорке

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Полицейские в Нью-Йорке начали задерживать участников протеста, которые идут по проезжей части улиц Манхэттена. Американцы, вышедшие на улицы, требуют учета всех голосов на выборах президента Соединенных Штатов.

Политические лозунги среди граждан не звучат. Толпа людей оскорбляет полицию и призывает к ее роспуску.

Временами сотрудники правопорядка выхватывают в толпе граждан, кладут их на землю и надевают наручники. В это время остальные полицейские становятся в кольцо вокруг задерживаемого, сообщает РИА Новости.

В настоящее время задержано около 10 человек.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

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