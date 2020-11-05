Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Американцы устроили массовую демонстрацию в Нью-Йорке из-за выборов
Демонстрации проходят в нескольких городах США / Фото: Telegram-канал RT

Американцы устроили массовую демонстрацию в Нью-Йорке из-за выборов

Юлия Курганова

В мире

В Нью-Йорке на улицы вышли тысячи американцев, они требуют считать каждый голос. Выкрикивающие лозунги граждане в основном выступают в поддержку Джо Байдена. Видео протеста опубликовано в Telegram-канале RT.

С такими же требованиями проходят демонстрации и в других городах страны. Так, только уже в поддержку Трампа, жители Детройта, штат Мичиган, вышли к зданию, где подводятся итоги выборов. Люди требуют остановить подсчет голосов, выражая таким образом солидарность со штабом действующего президента США. Ранее Трамп сказал, что предполагаемая победа Байдена в Мичигане является результатом «тайно вброшенных бюллетеней».

В Вашингтоне нет массовых демонстраций, но на улицах также не очень спокойно. Американцы, пока еще поодиночке выражают свое мнение о происходящем в Соединенных Штатах.

Отмечается, что на площади перед Белым домом в настоящее время собралось около двух тысяч человек, но это по большей части представители СМИ. Там же появились полицейские, они патрулируют площадь.

Ранее штаб Байдена заявил о победе на выборах. Также политик отметил, что не успокоится, пока каждый голос, отданный на президентских выборах, не будет учтен.

Читайте также: Штаб Трампа запросит пересчет голосов в штате Висконсин

Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Толстой
Петр Толстой

Как меняется праздник

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте