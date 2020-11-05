Американцы устроили массовую демонстрацию в Нью-Йорке из-за выборов

Демонстрации проходят в нескольких городах США / Фото: Telegram-канал RT

В Нью-Йорке на улицы вышли тысячи американцев, они требуют считать каждый голос. Выкрикивающие лозунги граждане в основном выступают в поддержку Джо Байдена. Видео протеста опубликовано в Telegram-канале RT.

С такими же требованиями проходят демонстрации и в других городах страны. Так, только уже в поддержку Трампа, жители Детройта, штат Мичиган, вышли к зданию, где подводятся итоги выборов. Люди требуют остановить подсчет голосов, выражая таким образом солидарность со штабом действующего президента США. Ранее Трамп сказал, что предполагаемая победа Байдена в Мичигане является результатом «тайно вброшенных бюллетеней».

В Вашингтоне нет массовых демонстраций, но на улицах также не очень спокойно. Американцы, пока еще поодиночке выражают свое мнение о происходящем в Соединенных Штатах.

Отмечается, что на площади перед Белым домом в настоящее время собралось около двух тысяч человек, но это по большей части представители СМИ. Там же появились полицейские, они патрулируют площадь.

Ранее штаб Байдена заявил о победе на выборах. Также политик отметил, что не успокоится, пока каждый голос, отданный на президентских выборах, не будет учтен.

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