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Эксперт Роспотребнадзора развеяла миф о свойствах лимона, лука и чеснока
Фото: pixabay.com

Эксперт Роспотребнадзора развеяла миф о свойствах лимона, лука и чеснока

Юлия Курганова

Здоровье

Консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова заявила, что резкое укрепление иммунитета с помощью лимона, чеснока, лука или аскорбиновой кислоты является мифом. Она отметила, что в рацион эти продукты следует включать, но риск заражения инфекциями они не уменьшают.

— Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет, — заявила специалист.

Она подчеркнула, что каких-то специальных продуктов, которые сделают сильным иммунитет, нет в природе. Иммунитет складывается из многочисленных факторов, одним из них является здоровое разнообразное питание. В рационе человека должно быть достаточное количество белков, которые он получает из мяса и молока, нужное количество витаминов и микроэлементов, содержащихся в овощах, зелени и фруктах.

Также Провоторова добавила, что еще одним популярным мифом является необходимость в сезон простуд употреблять лимоны, грейпфруты и апельсины. Эксперт утверждает, что аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения вирусной инфекции и нисколько не снижает риск инфицирования.

Кроме того, специалист предупредила, что назначать любые витаминные комплексы должен только врач, иначе человек может получить гипервитаминоз, передает РИА Новости.

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Роспотребнадзорукрепление иммунитетачеснок
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