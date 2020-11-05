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Эксперт объяснила, на что смотреть при выборе зимней резины
Фото: «Вечерняя Москва»

Эксперт объяснила, на что смотреть при выборе зимней резины

Виктория Родимкина

Транспорт

Автоэксперт Елена Никитенко рассказала, на что следует обратить внимание при выборе зимней резины. Об этом сообщает Пятый канал в четверг, 5 ноября.

Специалист отметила, что от качества зимних шин зависит, затормозит ли водитель на гололеде или нет.

По словам Елены Никитенко, зимняя резина от летней отличается составом. У зимних шин резиновая смесь более мягкая. Это делается для максимального сцепления с дорогой.

— Но работает правильно такая резиновая смесь исключительно в сырую холодную осеннюю и зимнюю погоду, летом же и на сухом асфальте свойства зимних шин резко теряются, — сказала эксперт.

Она уточнила, что всесезонные шины могут использоваться и летом, и в зимний сезон. Но при этом такая резина «не дорабатывает» по обоим направлениям.

Елена Никитенко пояснила, что каждая покрышка имеет типоразмер, который обозначает серию, радиус, индекс нагрузки и индекс скорости. Кроме того, желательно смотреть на рисунок протектора. Он бывает симметричным, несимметричным и направленным.

По словам специалиста, лучшим в соотношении цены и качества является первый вариант. Также Никитенко добавила, что для города лучше подойдет фрикционная резина, тогда как шипованная понадобится для езды по гололеду и укатанному снегу.

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