Эксперт объяснила, на что смотреть при выборе зимней резины

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Автоэксперт Елена Никитенко рассказала, на что следует обратить внимание при выборе зимней резины. Об этом сообщает Пятый канал в четверг, 5 ноября.

Специалист отметила, что от качества зимних шин зависит, затормозит ли водитель на гололеде или нет.

По словам Елены Никитенко, зимняя резина от летней отличается составом. У зимних шин резиновая смесь более мягкая. Это делается для максимального сцепления с дорогой.

— Но работает правильно такая резиновая смесь исключительно в сырую холодную осеннюю и зимнюю погоду, летом же и на сухом асфальте свойства зимних шин резко теряются, — сказала эксперт.

Она уточнила, что всесезонные шины могут использоваться и летом, и в зимний сезон. Но при этом такая резина «не дорабатывает» по обоим направлениям.

Елена Никитенко пояснила, что каждая покрышка имеет типоразмер, который обозначает серию, радиус, индекс нагрузки и индекс скорости. Кроме того, желательно смотреть на рисунок протектора. Он бывает симметричным, несимметричным и направленным.

По словам специалиста, лучшим в соотношении цены и качества является первый вариант. Также Никитенко добавила, что для города лучше подойдет фрикционная резина, тогда как шипованная понадобится для езды по гололеду и укатанному снегу.

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