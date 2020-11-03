Эксперт предложила расширить ответственность производителей автомобильных шин

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Эколог Валерия Коростелева рассказала, что расширенная ответственность производителей автомобильных шин поможет избежать свалок использованной резины, а также несанкционированного сжигания или других способов утилизации. Об этом сообщает «МИР 24».

Эксперт отмечает, что подобный опыт уже существует в Европе, Японии и Америке.

— Должна быть расширенная ответственность производителя, когда он либо платит большой экосбор, чтобы шины потом собирались посредниками, заготовителями, государством, муниципальными властями — за счет этих денег развивается отрасль сбора и переработки; либо сам производитель или поставщик шин будет их собирать, открывать пункты приема, в которых будут собирать шины и отчитываться за объем переработки, — сказала эколог.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 ноября вступила в силу обязательная маркировка шин и автомобильных покрышек. В систему «Честный знак» включается информация об обороте продукции, а при обнаружении нелегальной продукции сообщать будет значительно проще. Таким образом, ожидается, что права потребителей будут надежно защищены, но некоторые эксперты не исключают, что произойдет небольшое подорожание данной продукции.

Источник: mir24.tv

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