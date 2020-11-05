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Лукашенко объяснил временное закрытие границ Белоруссии
Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко объяснил временное закрытие границ Белоруссии

Виктория Родимкина

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что временное закрытие границ республики для въезда связано не с политикой, а с пандемией коронавируса. Об этом сообщает БелТА в четверг, 5 ноября.

Белорусский лидер отметил, что ситуация с пандемией развивается по негативному сценарию. Он уточнил, что имеет в виду не рекордные цифры заболеваемости в Европе, а также не полный локдаун, который был введен в ряде стран.

— Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, а он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним. Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми, — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в Белоруссии пик заболеваемости еще не был пройден. Поэтому, по словам президента, никакой политики здесь нет. Решение является временным, заявил он.

Глава государства также добавил, что ущерб экономикам мировых стран будет нанесен непоправымый.

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