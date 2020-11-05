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На юге Москвы автомобиль сбил женщину с коляской
Полицейский сообщил, что ребенок в результате наезда не пострадал, матери оказывается медпомощь. / Фото: Денис Кондратьев

На юге Москвы автомобиль сбил женщину с коляской

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, Амурская улица, 19 Карта всех событий

Дежурный пресс-службы ГУ МВД России по столице сообщил «Вечерней Москве», что на востоке Москвы автомобиль сбил женщину:

— У дома 19 по улице Амурской водитель автомобиля «Газель», двигаясь задним ходом, совершил наезд на женщину, которая гуляла с малолетним ребенком. Это произошло в 13:15, в среду, 4 ноября, — пояснил сотрудник полиции.

Офицер уточнил, что ребенок не пострадал. Женщина госпитализирована. На месте происшествия работают представители ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось о ДТП в Великом Новгороде, в результате которого пострадали семь человек.

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