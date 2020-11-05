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Самый сильный россиянин сдвинул самолет с места и попал на видео
Фото: youtube/ Башинформ

Самый сильный россиянин сдвинул самолет с места и попал на видео

Виктория Федотова

Общество

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд в уфимском аэропорту. Он сдвину с места36-тонный самолет «Боинг-737-500». Дистанция составила 25 метров, время — 44,58 секунд.

Эльбрус Нигматуллин сдвинул многотонный самолет / Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

На кадрах видно, что Нигматуллин в специальном костюме сдвигает самолет, трос от которого привязан к его телу. Спортсмен передвигается с помощью натянутого троса. Слышно, как его поддерживают зрители.

После того, как Нигматуллин установил российский рекорд, он признался, что на тренировках у него не получалось сдвинуть авиалайнер:

— Признаюсь честно, на тренировках мне не удавалось сдвинуть самолет, а сегодня я проснулся и понял, что у меня всего лишь два сценария. В итоге я смог. Мучения моей супруги, которая переживала, что «Боинг» меня победит, наконец-то закончились, — признался спортсмен. Его слова передает издание «Башинформ».

Видео опубликовано в Telegram-канале «РИА Новости».

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