Серия концертов попала в Книгу рекордов России

Ани Лорак в студии «Авторадио» / Фото: Пресс-служба «Авторадио»

Марафон живых концертов звезд российского шоу-бизнеса, проходивший в студии «Авторадио» на самой высокой смотровой площадке в Европе PANORAMA360, вошел в Книгу рекордов России.

30 октября представители Книги рекордов России официально зарегистрировали новый рекорд. Руководству «Авторадио» и PANORAMA360 вручены соответствующие сертификаты с формулировкой «наибольшее количество концертов в радиостудии на смотровой площадке выше 300 метров над уровнем земли».

На протяжении полутора месяцев вечернее шоу «Мурзилки Live» выходило в эфир «Авторадио» с высоты примерно 330 метров над землей, и впервые прямая трансляция радиошоу велась в формате VR360. Следить за происходящим можно было на экранах смартфонов или компьютеров на www.avtoradio.ru, вращая изображение в любом направлении, а обладатели VR-очков каждый вечер «телепортировались» на живые концерты любимых артистов.

— Студия «Авторадио» работала и на борту яхты во время навигации по Москве-реке, и в олимпийских столицах — Пекине, Ванкувере, Лондоне, Сочи, и на смотровой площадке Останкинской телебашни высотой в 147 метров, — говорит главный редактор «Авторадио» Ирина Ипатова. — Мы подумали и решили, что пора зафиксировать мировой рекорд и перевезти нашу студию на самую высокую смотровую площадку в Европе. За полтора месяца было проведено 30 живых концертов с высоты примерно 330 метров над землей, и впервые прямая трансляция радиошоу велась в формате VR360. Нам вручили сегодня сертификат, подтверждающий наш мировой рекорд, в котором написано: «наибольшее в мире количество концертов, проведенных в радиостудии на смотровой площадке выше 300 метров над уровнем земли». Такого продолжительного марафона на такой высокой смотровой площадке в мире действительно еще не было!

Это далеко не первый рекорд «Авторадио». В 2010 году Международный музыкальный фестиваль «Дискотека 80-х» вошел в Книгу рекордов России как шоу с самым массовым одновременным просмотром в 3D.

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