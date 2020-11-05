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На юго-востоке Москвы в квартире обнаружены два трупа
По сообщению пресс-службы Следственного комитета, на найденных телах признаков насильственной смерти не обнаружено / Фото: СУ СК России по Свердловской области

На юго-востоке Москвы в квартире обнаружены два трупа

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, улица Марьинский Парк Карта всех событий

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве сообщило «Вечерней Москве», что 2 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Марьинский парк, обнаружены тела мужчин 1983 и 1991 года рождения.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

— Во время осмотра признаков насильственной смерти не выявлено. В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу.

Позже источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту, что патологоанатомы обнаружили следы инъекции на трупах, что, возможно, говорит о версии смерти от передозировки наркотиками. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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