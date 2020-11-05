СМИ: Штаб Трампа может подать иски из-за подсчета голосов в Неваде и Аризоне

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Штаб президента США Дональда Трампа рассмотрит возможность подать судебные иски в связи с подсчетом голосов в штатах Аризона и Невада. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в четверг, 5 ноября.

По данным телеканала, представители штаба собираются не только оспорить результат, но и выиграть время для замедления подсчета голосов в указанных штатах.

При этом, уточнили в СМИ, штаб американского лидера скорее всего потребует пересчет голосов в случае проигрыша в штате Джорджия. Кандидат сможет потребовать уточнить число голосов, если между ним и соперником разрыв будет менее 0,5 процента.

Кроме того, штаб от лица Трампа уже подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании. Он объяснил это отсутствием доступа к отслеживанию процедуры. Также был подан запрос на пересчет голосов в штате Висконсин.

В США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты.

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