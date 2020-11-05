Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Штаб Трампа может подать иски из-за подсчета голосов в Неваде и Аризоне
Фото: facebook.com/WhiteHouse

СМИ: Штаб Трампа может подать иски из-за подсчета голосов в Неваде и Аризоне

Виктория Родимкина

В мире

Штаб президента США Дональда Трампа рассмотрит возможность подать судебные иски в связи с подсчетом голосов в штатах Аризона и Невада. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в четверг, 5 ноября.

По данным телеканала, представители штаба собираются не только оспорить результат, но и выиграть время для замедления подсчета голосов в указанных штатах.

При этом, уточнили в СМИ, штаб американского лидера скорее всего потребует пересчет голосов в случае проигрыша в штате Джорджия. Кандидат сможет потребовать уточнить число голосов, если между ним и соперником разрыв будет менее 0,5 процента.

Кроме того, штаб от лица Трампа уже подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании. Он объяснил это отсутствием доступа к отслеживанию процедуры. Также был подан запрос на пересчет голосов в штате Висконсин.

В США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты.

Читайте также: В Кремле заявили, что комментировать итоги выборов в США пока рано

выборыДональд ТрампСША
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте