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На Арбате злоумышленник укусил полицейского за бедро
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ / Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

На Арбате злоумышленник укусил полицейского за бедро

Олег Сыров

Происшествия
Кривоарбатский переулок, 14Карта всех событий

В центре Москвы злоумышленник укусил полицейского за бедро. ГУ МВД России по Москве подтвердило «Вечерней Москве» информацию о нападении на полицейского в отделе полиции по Кривоарбатскому переулку.

— В помещении отдела МВД России по району Арбат города Москвы 30 октября был доставлен гражданин за мелкое хулиганство. Нарушитель попытался самовольно покинуть ОВД и оказал активное сопротивление полицейским. Задержанный укусил одного из сотрудников полиции за бедро. Полицейский был вынужден обратиться в медучреждение для оказания помощи, после чего вернулся к исполнению служебных обязанностей, — рассказали в пресс-службе.

Представитель полиции сообщил, что в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), после выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

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