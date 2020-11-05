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Движение по ЦКАД-3 официально запустят 11 ноября
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Движение по ЦКАД-3 официально запустят 11 ноября

Евгения Звощик

Транспорт

Движение по наиболее длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) будет официально запущено 11 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в четверг, 5 ноября.

Ранее в «Автодоре» уточнили, что минимальная стоимость проезда по всем 105 километрам ЦКАД-3 при наличии скидки по транспондеру для легковых автомобилей составит 255 рублей (или 2,4 рубля за километр). В свою очередь, для грузовых автомобилей стоимость проезда составит 840 рублей, передает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Юго-Восточная хорда в столице построена на одну треть. По словам главы города, активное строительство продолжается, несмотря на проблемы, которые связаны с пандемией.

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Марат ХуснуллинЦентральная кольцевая автодорога (ЦКАД)строительство
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