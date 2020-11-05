Автомобиль загорелся на пересечении Киевского шоссе и МКАД

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, МКАД, 45-й километр Карта всех событий

Автомобиль загорелся на съезде с Киевского шоссе. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Инцидент произошел на 45-м километре МКАД. На месте происшествия работают спецслужбы. Съезд на внешнюю сторону МКАД полностью перекрыт.

Водителей призвали объезжать этот участок.

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