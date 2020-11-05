Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Автомобиль загорелся на пересечении Киевского шоссе и МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Автомобиль загорелся на пересечении Киевского шоссе и МКАД

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 45-й километр Карта всех событий

Автомобиль загорелся на съезде с Киевского шоссе. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Инцидент произошел на 45-м километре МКАД. На месте происшествия работают спецслужбы. Съезд на внешнюю сторону МКАД полностью перекрыт.

Водителей призвали объезжать этот участок.

Читайте также: СК проведет проверку после столкновения иномарки с остановкой на Садовом кольце

МоскваавтомобильМКАД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Все мнения
О проекте