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Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Швейцарии
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Швейцарии

Евгения Звощик

В мире

Около 10,1 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали за сутки в Швейцарии. Кроме того, 30 новых заражений вирусом выявили за 24 часа в Лихтенштейне. Об этом сообщили в Федеральном офисе общественного здравоохранения в четверг, 5 ноября.

Отмечается, что всего за минувшие сутки в Швейцарии и Лихтенштейне провели 38 727 тестов на COVID-19. Также известно о госпитализации 399 человек. В Швейцарии 62 пациента с подтвержденным результатом анализа скончались, передает РИА Новости.

Всего с начала эпидемии в обеих странах выявили 202 504 случая COVID-19: в Швейцарии — 201 801, в Лихтенштейне — 703.

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