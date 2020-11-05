Лукашенко поручил не принимать обратно медиков, уехавших работать в Польшу

Фото: president.gov.by / Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал распоряжение не принимать обратно врачей, которые выезжают на заработки в Польшу. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в четверг, 5 ноября, во время совещания о мерах по противодействию распространению вирусных инфекций.

— Хочу предупредить: лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить наших людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем, — подчеркнул Лукашенко.

Он предупредил, что если кто-то из медиков уехал, то назад он не вернется, а может «работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал». Лукашенко добавил, что это «не угроза, а приказ для правительства», передает БелТА.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что временное закрытие границ республики для въезда связано не с политикой, а с пандемией коронавируса.

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