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Диетолог рассказал об опасности колбасы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Диетолог рассказал об опасности колбасы

Захар Чайченко

Здоровье

Колбаса, сосиски и сардельки в своем составе содержат около 30 процентов жира, в связи с этим полезнее употреблять обычное мясо, сообщил член Российской академии наук Виктор Тутельян.

С его слов, гораздо лучше есть обычное мясо, из которого можно просто убрать лишние куски жира. Однако в сосисках и колбасах, по мнению эксперта, данный жир входит в сам состав продуктов. Тутельян сообщил о том, что он хочет научить людей разбираться в химических составах мясных изделий, чтобы они знали, сколько калорий употребляют.

Кроме того, диетолог подчеркнул, что обычному человеку необходимо получать в день около 100 граммов белка. Эксперт пояснил, что его источником может стать мясо, рыба, молочные продукты и яйца, которые должны входить в рацион человека, передает ТАСС.

Помимо этого, Виктор Тутельян заявил, что около 55 процентов россиян страдают от ожирения или избыточной массы тела, при этом у женщин это встречается чаще из-за ограниченной двигательной активности.

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