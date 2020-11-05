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Почти 103 тысячи новых случаев COVID выявили за сутки в США
Фото: twitter.com/lennieledesma

Почти 103 тысячи новых случаев COVID выявили за сутки в США

Евгения Звощик

В мире

Практически 103 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в США за последние сутки. Этот показатель является рекордным суточным приростом заболеваний с начала пандемии. Соответствующая информация следует из данных Университета Джонса Хопкинса в четверг, 5 ноября.

По информации университета, всего в США выявили 9 488 591 случай заражения коронавирусом. Кроме того, известно о смерти более 233,7 тысячи пациентов с подтвержденным анализом на COVID-19.

Также Университет Хопкинса уточняет, что во всем мире коронавирусом заразились почти 48,2 миллиона человек. Из числа заболевших скончались более 1,2 миллиона пациентов. При этом выздоровели практически 32 миллиона инфицированных, передает РИА Новости.

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