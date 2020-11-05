Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Диетолог рассказал, сколько килограммов в месяц можно терять при безопасной диете
Академик Виктор Тутельян в телестудии газеты «Вечерняя Москва» / Фото: «Вечерняя Москва»

Диетолог рассказал, сколько килограммов в месяц можно терять при безопасной диете

Захар Чайченко

Здоровье

Безопасная потеря веса, по версии члена Российской академии наук Виктора Тутельяна, составляет около трех килограммов в месяц. С его слов, для того чтобы похудеть, нужно сделать анализ своего рациона и отказаться от всего лишнего.

— Быстро потеряешь — быстро наберешь. Я думаю, что в течение месяца, допустим, три килограмма — это хороший результат. И закрепленный, — сообщил диетолог.

Кроме того, Тутельян отметил, что тем, кто желает попрощаться с лишним весом, стоит заняться спортом. По словам эксперта, на первом этапе можно сократить свой рацион до 1200–1500 килокалорий, при этом отказавшись от лишних углеводов в виде кондитерских изделий и продуктов с высоким содержанием жира, передает РИА Новости.

Читайте также: Диетолог рассказал об опасности колбасы

диетологсоветы диетологаврач-диетолог
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Все мнения
О проекте