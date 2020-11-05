Диетолог рассказал, сколько килограммов в месяц можно терять при безопасной диете

Академик Виктор Тутельян в телестудии газеты «Вечерняя Москва» / Фото: «Вечерняя Москва»

Безопасная потеря веса, по версии члена Российской академии наук Виктора Тутельяна, составляет около трех килограммов в месяц. С его слов, для того чтобы похудеть, нужно сделать анализ своего рациона и отказаться от всего лишнего.

— Быстро потеряешь — быстро наберешь. Я думаю, что в течение месяца, допустим, три килограмма — это хороший результат. И закрепленный, — сообщил диетолог.

Кроме того, Тутельян отметил, что тем, кто желает попрощаться с лишним весом, стоит заняться спортом. По словам эксперта, на первом этапе можно сократить свой рацион до 1200–1500 килокалорий, при этом отказавшись от лишних углеводов в виде кондитерских изделий и продуктов с высоким содержанием жира, передает РИА Новости.

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