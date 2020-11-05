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Две незаконно работающие кальянные закрыли в Москве из-за COVID-19
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Две незаконно работающие кальянные закрыли в Москве из-за COVID-19

Вероника Кузьминова

Город
ул. Свободы, д. 48, стр.1Карта всех событий

Двум кальянным, которые работали вопреки указу мэра Москвы, грозит временный запрет деятельности. Об этом сообщили в столичном Роспотребнадзоре в четверг, 5 ноября.

Сотрудники ведомства провели проверку после сигналов от жителей о работающих кальянных на северо-западе столицы. Выяснилось, что заведения не только функционировали, но и нарушали санитарно-эпидемиологические требования.

— В кальянной «Loft Smoke» бронирование столов осуществлялось по предзаказу, посетителей впускали по предварительному звонку, что создавало видимость нефункционирующего учреждения. В тоже время на момент осмотра в зале находились посетители, которые курили кальян. В кальянной «7717_lounge» также присутствовали посетители, курящие кальян, — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Во время проверки выяснилось, что в кальянных не обеззараживали воздух, не мерили температуру тела посетителей и не контролировали масочно-перчаточный режим.

Помещения заведений опечатали. Составлены протоколы о временном запрете деятельности. На владельцев кальянных возбудили дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

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