Две незаконно работающие кальянные закрыли в Москве из-за COVID-19
Двум кальянным, которые работали вопреки указу мэра Москвы, грозит временный запрет деятельности. Об этом сообщили в столичном Роспотребнадзоре в четверг, 5 ноября.
Сотрудники ведомства провели проверку после сигналов от жителей о работающих кальянных на северо-западе столицы. Выяснилось, что заведения не только функционировали, но и нарушали санитарно-эпидемиологические требования.
— В кальянной «Loft Smoke» бронирование столов осуществлялось по предзаказу, посетителей впускали по предварительному звонку, что создавало видимость нефункционирующего учреждения. В тоже время на момент осмотра в зале находились посетители, которые курили кальян. В кальянной «7717_lounge» также присутствовали посетители, курящие кальян, — говорится на сайте Роспотребнадзора.
Во время проверки выяснилось, что в кальянных не обеззараживали воздух, не мерили температуру тела посетителей и не контролировали масочно-перчаточный режим.
Помещения заведений опечатали. Составлены протоколы о временном запрете деятельности. На владельцев кальянных возбудили дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.
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