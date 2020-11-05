Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владимир Ефимов назвал процент московских предприятий, нарушающих меры по COVID
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Владимир Ефимов назвал процент московских предприятий, нарушающих меры по COVID

Евгения Звощик

Город

Всего 2–2,5 процента столичных предприятий нарушают антикоронавирусные меры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 5 ноября, в эфире телеканала «Россия 24».

— При этом грубые нарушения являются вообще единичными, — пояснил заммэра.

Он отметил, что по результатам контрольной деятельности всего семь предприятий были закрыты Роспотребнадзором из-за грубых нарушений.

Кроме того, Владимир Ефимов подчеркнул, что сейчас нет необходимости вводить в столице спецпропуска, поскольку граждане и организации ответственно относятся к требованиям по борьбе с коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Прошел испуг»: Проценко заявил об изменении характера коронавируса

Владимир ЕфимовМоскваограничительные меры
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте