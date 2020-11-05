Владимир Ефимов назвал процент московских предприятий, нарушающих меры по COVID

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Всего 2–2,5 процента столичных предприятий нарушают антикоронавирусные меры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 5 ноября, в эфире телеканала «Россия 24».

— При этом грубые нарушения являются вообще единичными, — пояснил заммэра.

Он отметил, что по результатам контрольной деятельности всего семь предприятий были закрыты Роспотребнадзором из-за грубых нарушений.

Кроме того, Владимир Ефимов подчеркнул, что сейчас нет необходимости вводить в столице спецпропуска, поскольку граждане и организации ответственно относятся к требованиям по борьбе с коронавирусом.

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