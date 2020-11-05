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«Прошел испуг»: Проценко заявил об изменении характера коронавируса
Фото: Пелагия Замятина,«Вечерняя Москва»

«Прошел испуг»: Проценко заявил об изменении характера коронавируса

Виктория Федотова

Здоровье

Главврач ГКБ № 40 Денис Проценко объяснил, как изменился характер коронавируса по сравнению с мартом этого года.

— Характер болезни изменился для нас, потому что прошел испуг. Мы научились оценивать и прогнозировать тяжелые и не тяжелые течения. Если в марте COVID-19 и температура были показанием для госпитализации, то сейчас мы госпитализируем тяжелых пациентов, — заявил Проценко.

По его словам, в эпоху коронавируса в каждом доме рядом с тонометром и градусником должен быть пульсоксиметр для измерения уровня кислорода, передает RT.

Проценко отметил, что за полгода многое поменялось. В частности, врачи перестали лечить пациентов препаратами с побочными эффектами. Он признался, что целенаправленного лекарственного препарата от коронавируса нет, но врачи используют рецептурные антивирусные лекарства.

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