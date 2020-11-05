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Больница в московской Коммунарке полностью заполнилась пациентами с COVID-19
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 

Больница в московской Коммунарке полностью заполнилась пациентами с COVID-19

Вероника Кузьминова

Город

Больница № 40 в столичной Коммунарке полностью заполнена коронавирусными больными. Об этом заявил главный врач стационара Денис Проценко.

По его словам, к началу ноября больница оказалась полностью заполнена пациентами, передает RT.

Ранее Проценко сообщил, что пандемия COVID-19 закончится в начале лета или раньше. По его словам, весной может наступить третья волна пандемии, но всплеск заболеваемости будет не таким серьезным.

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КоммунаркакоронавирусДенис Проценко
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