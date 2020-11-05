Мария Кожевникова перевела детей на домашнее обучение из-за COVID-19

Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Актриса Мария Кожевникова приняла решение перевести детей на домашнее обучение из-за коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в беседе с «ФАН».

По ее словам, никто из ее семьи не болеет коронавирусом. Родные Кожевниковой стараются сидеть дома и выходить только по необходимости. Актриса перевела своих троих детей из детского сада на домашнее обучение.

— Сложно, конечно, но мы стараемся — я, мама и няня. Особенно проблематично с английским языком. В садике с ними занимались, а няня — не знает. Все секции отменили, детям тяжело, потому что очень активные, — отметила Кожевникова.

Он добавила, что семья выполняет все указания врачей и следит за здоровьем. Актриса, ее муж и дети пьют витамины и травяные сборы для укрепления иммунитета.

Напомним, что Кожевникова вышла замуж за бизнесмена Евгения Васильева в 2013 году. У них родилось трое сыновей — Иван, Максим и Василий.

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