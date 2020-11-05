Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мария Кожевникова перевела детей на домашнее обучение из-за COVID-19
Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Мария Кожевникова перевела детей на домашнее обучение из-за COVID-19

Кирилл Николаев

Звезды

Актриса Мария Кожевникова приняла решение перевести детей на домашнее обучение из-за коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в беседе с «ФАН».

По ее словам, никто из ее семьи не болеет коронавирусом. Родные Кожевниковой стараются сидеть дома и выходить только по необходимости. Актриса перевела своих троих детей из детского сада на домашнее обучение.

— Сложно, конечно, но мы стараемся — я, мама и няня. Особенно проблематично с английским языком. В садике с ними занимались, а няня — не знает. Все секции отменили, детям тяжело, потому что очень активные, — отметила Кожевникова.

Он добавила, что семья выполняет все указания врачей и следит за здоровьем. Актриса, ее муж и дети пьют витамины и травяные сборы для укрепления иммунитета.

Напомним, что Кожевникова вышла замуж за бизнесмена Евгения Васильева в 2013 году. У них родилось трое сыновей — Иван, Максим и Василий.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Пригожин рассказал о самочувствии дочери, которая переболела COVID-19

домашнее обучениеМария Кожевниковадети
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте