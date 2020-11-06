Футболисты ЦСКА проиграли «Фейенорду» в матче группового этапа Лиги Европы
Футболисты столичного клуба ЦСКА потерпели поражение в гостях от голландской команды «Фейенорд» в матче группового этапа Лиги Европы.
Встреча 3-го тура группы К в Роттердаме закончилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Нидерландов.
Голы у победителей забили Риджесиано Хапс (63-я минута), Оркун Кекчю (71) и Лютсхарел Гертрейда (72). Также в свои ворота мяч отправил Маркос Сенеси (79).
Главным тренером «Фейенорда» является Дик Адвокат, который ранее работал в России. С 2006 по 2009 год он возглавлял питерский «Зенит». С 2010 по 2012 год Адвокат был главным тренером сборной России.
Отметим, что российские клубы пока не могут одержать ни одной победы на групповом этапе еврокубков нынешнего сезона. В Лиге чемпионов играют петербургский «Зенит», столичный локомотив «Локомотив» и «Краснодар».
В турнирной таблице группы К ЦСКА занимает последнее место с двумя очками. В активе «Фейенорда» четыре балла.
В следующем туре ЦСКА 26 ноября встретится с нидерландской командой в Москве.
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