Футболисты ЦСКА проиграли «Фейенорду» в матче группового этапа Лиги Европы

Встреча 3-го тура группы К в Роттердаме завершилась со счетом 3:1/ Фото: instagram.com/pfc_cska/?hl=en

Футболисты столичного клуба ЦСКА потерпели поражение в гостях от голландской команды «Фейенорд» в матче группового этапа Лиги Европы.

Встреча 3-го тура группы К в Роттердаме закончилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Нидерландов.

Голы у победителей забили Риджесиано Хапс (63-я минута), Оркун Кекчю (71) и Лютсхарел Гертрейда (72). Также в свои ворота мяч отправил Маркос Сенеси (79).

Главным тренером «Фейенорда» является Дик Адвокат, который ранее работал в России. С 2006 по 2009 год он возглавлял питерский «Зенит». С 2010 по 2012 год Адвокат был главным тренером сборной России.

Отметим, что российские клубы пока не могут одержать ни одной победы на групповом этапе еврокубков нынешнего сезона. В Лиге чемпионов играют петербургский «Зенит», столичный локомотив «Локомотив» и «Краснодар».

В турнирной таблице группы К ЦСКА занимает последнее место с двумя очками. В активе «Фейенорда» четыре балла.

В следующем туре ЦСКА 26 ноября встретится с нидерландской командой в Москве.

Читайте также: «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов