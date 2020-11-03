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«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Фото: twitter.com / ФК «Локомотив

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Кирилл Николаев

Спорт

Московский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с мадридским «Атлетико». Встреча прошла в столице и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес. Красно-зеленые ответили голом Антона Миранчука. Он реализовал пенальти.

Таким образом, «Локомотив» набрал два очка после трех игр группового этапа. В следующем туре соперники снова встретятся друг с другом. На этот раз матч состоится в Мадриде 25 ноября.

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