Польша выдала РФ обвиняемого в убийстве одноклассника 14 лет назад в Москве

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Польша выдала РФ обвиняемого в убийстве одноклассника в Москве в 2006 году. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

— По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Польши экстрадировали в Россию Бесика Кочалидзе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», — сказано в сообщении.

Ранее следствие установило, что в сентябре 2006 года Кочалидзе во дворе московской школы во время урока физкультуры в ходе ссоры нанес однокласснику несколько ударов ножом, в результате подросток умер. Обвиняемому удалось скрыться от правоохранительных органов, его объявили в международный розыск.

Кочалидзе задержали в Польше и в сопровождении спецконвоя доставили в Россию.

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