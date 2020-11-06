Названы четыре знака зодиака, которые любят общаться с бывшими возлюбленными

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Астрологи назвали четыре знака зодиака, представили которых любят общаться с бывшими возлюбленными. Они отметили, что у каждого из них есть своя мотивация.

Так, например, Овны из-за своей импульсивности не хотят делить людей на тех, с кем общаться можно, и тех, с кем нельзя. Они просты и прямолинейны: если захотели высказать что-то бывшим возлюбленным, то обязательно позвонят или напишут. Но их экс-партнерам не стоит питать иллюзий о возобновлении отношений, так как Овны не любят входить дважды в одну реку.

Близнецы же просто общительные и отходчивые личности. Они не держат зла на бывших, и потому не видят ничего плохого в том, чтобы мило поздравить с днем рождения экс-избранника. Отмечается, что Близнецам важно понимать, что кто-то по ним скучает и хочет общаться. Также они очень любопытны, а потому хотят знать, с кем сейчас их бывший возлюбленный.

Стрельцы тоже обожают «написывать» бывшим, так как у них патологическая мания рушить все вокруг и выстраивать мир заново. Несмотря на то, что их последние отношения могли длиться не больше недели, они будут еще долго пытаться продолжить общение. По словам астрологов, эти партнеры являются едва ли не самыми токсичными из всех.

Рыбы при расставании с партнерами пытаются сделать все, чтобы остаться в хороших отношениях. Они не любят ссор и склок. Им важно знать, что в любой момент бывшие возлюбленные возьмут трубку и придут им на помощь, сообщается на портале Noteru.com.

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