Устройство для мгновенной дезинфекции еды на заказ появится в России

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В России в скором времени будут проведены испытания устройства для дезинфекции рук, гаджетов и даже готовой еды из заведений общепита. О разработке рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы, пишет RT.

Как сообщили агентству в НТИ, прибор получил название Crownbrush. Предполагается, что он будет эффективнее санитайзеров и спиртовых салфеток, а также подойдет людям с чувствительной кожей.

Устройство работает на базе электрического поля с коронным разрядом, с помощью которого в воздухе образуется множество разнообразных высокоактивных веществ, включая электроны, ионы, возбужденные атомы и молекулы. Они мгновенно очищают воздух от различных примесей и производят дезинфекцию за счет разрушения структуры бактерий и вирусов.

Внешне гаджет похож на ручку с разрядной головкой. Чтобы очистить поверхность рук с его помощью, достаточно просто провести им по пальцам.

По словам разработчиков, их изобретение позволит обеззараживать не только руки, но и заказанную на дом еду, другие гаджеты, столы, дверные ручки и другие поверхности. Crownbrush можно будет поставить в жилых домах, клиниках и магазинах.

На данный момент идет работа по созданию более крупного прибора для магазинов, чтобы в том числе успешно дезинфицировать одежду после примерки.

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