Около 900 тысяч москвичей сделали прививку от гриппа на рабочем месте

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные работодатели могут организовать выездную вакцинацию от гриппа для сотрудников. Врачи в Москве провели более 11 тысяч выездов и привили почти 900 тысяч жителей города. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщила заместитель мэра столицыпо вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, вакцинация — самый безопасный и эффективный способ защиты от гриппа, а также его осложнений. Для удобства горожан в Москве врачи могут сделать прививку прямо на рабочем месте.

–Кроме того, все процессы автоматизированы — специалисты фиксируют информацию о вакцинации с помощью планшета благодаря сервису «Мобильные бригады по вакцинации». Новый инструмент избавляет от необходимости заполнять документацию вручную, повышая эффективность работы персонала и сокращая время выполнения процедуры. Информация поступает в систему ЕМИАС и отражается в электронных медицинских картах горожан, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Сервис «Мобильные бригады по вакцинации» разработали в Департаменте здравоохранения города совместно с Департаментом информационных технологий.В системе задействованы два специалиста — врач и медсестра мобильной бригады по вакцинации. Каждый использует планшет с доступом к сервису. С его помощью фиксируются место проведения вакцинации, фамилия, имя и отчество пациента, а также его данные.

Прививку делают в первую очередь тем, кто находится в постоянном контакте с жителями столицы. Среди них работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг.

Для того, чтобы провести бесплатную вакцинацию сотрудников на рабочих местах, необходимо выбрать ближайшую к офису поликлинику, связаться с ней по телефону и назначить дату и время вакцинации. Также сделать прививку можно в городских поликлиниках, в центрах госуслуг районов Марьино и Арбат.

Напомним, вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защититься от гриппа и его осложнений. Эффект от прививки может проявиться через 10–15 дней и сохраниться около года. Специалисты предупреждают: защитить организм лучше заранее, перед началом эпидемического сезона.

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