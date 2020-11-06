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Несколько крупных телеканалов Америки прервали показ выступления Трампа
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Несколько крупных телеканалов Америки прервали показ выступления Трампа

Ростислав Зубков

В мире

Ряд крупных американских телеканалов прервал трансляцию выступления президента США Дональда Трампа. Об этом пишут The Verge и The Washington Post.

По данным изданий, политик выступал из Белого дома, однако NBC, News MSNBC, ABC и CBS внезапно прекратили показ вскоре после начала брифинга.

Предварительно, каналы бойкотировали главу государства, поскольку считают его заявления лживыми.

Так, ведущий MSNBC Брайан Уильямс отметил, что Трампа не только прерывают, «но и поправляют». Ведущий NCBC Шепард Смит в свою очередь написал в Сети, что слова президента «по большей части абсолютно не соответствуют действительности». Ведущий CNN Джейк Таппер выразил мнение, что высказывания Трампа о желании его оппонента украсть выборы недостоверны.

Телеведущие некоторых других каналов, прервавших вещание, также осудили бездоказательность формулировок, которые американский лидер себе позволяет.

Ранее Трамп призвал прекратить подсчет голосов избирателей. Стоит отметить, что по закону он не имеет на это полномочий, потому что вопросом подсчета голосов занимаются на уровне штатов и округов.

Напомним, в США 3 ноября прошли выборы президента. Главными кандидатами на пост стали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока не готовы. Трамп уже успел заявить о своей победе и обвинить демократов в попытке незаконно повлиять на результаты.

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