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Единое приложение для выбора любого из доступных видов транспорта появится в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Единое приложение для выбора любого из доступных видов транспорта появится в Москве

Юлия Ямпольская

Транспорт

Департамент транспорта Москвы планирует постепенно интегрировать между собой городские и частные транспортные услуги, создавая единое приложение. Там пользователи смогут выбрать вид транспорта, который окажется наиболее удобным для них. Об этом в пятницу, 6 ноября, в колонке на Едином транспортом портале сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, цель московских властей — удобство жителей, а также обеспечение мобильности и повышение комфорта пользования разными видами транспорта — каршерингом, такси, велосипедами и даже самокатами.

— Чтобы пользователь в итоге получал от разных агрегаторов и перевозчиков лучший и самый выгодный тариф. Чтобы все было прозрачно и вы смогли бы в одном городском приложении сравнить все цены и выбрать наиболее подходящую поездку, — рассказал Ликсутов.

Также он отметил, что концепт приложения MaaS (Mobility as a Service или «Мобильность как услуга») может заработать в столице. Для этого нужно создать серьезную IT-инфраструктуру, интегрировать в нее множество сервисов и разработать новые решения.

— В нашем случае пришлось построить заново всю билетную систему. Мы все это сделали, но остался крайне важный и непростой этап: интегрировать туда не только городские сервисы, но и сервисы частных транспортных операторов, интернет-агрегаторов, прокат велосипедов и самокатов, — уточнил Ликсутов.

По его словам, жители столицы смогут делать все в одном месте — прокладывать единый маршрут, один раз его оплачивать, выбирать из всего разнообразия подходящий транспорт в зависимости от пожеланий и возможностей.

Ранее Ликсутов сообщил, что московской картой «Тройка» теперь можно оплачивать проезд в транспорте Тулы и Тульской области. Отмечается, что проект был реализован совместно с губернатором Тульской области, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области и Сбербанком.

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