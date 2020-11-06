Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Герой России Юрий Шевченко умер на 82-м году жизни
Фото: svr.gov.ru / Служба внешней разведки России

Герой России Юрий Шевченко умер на 82-м году жизни

Ростислав Зубков

Общество

В пятницу, 6 ноября, на 82-м году жизни умер герой России Юрий Шевченко. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По его данным, у выдающегося разведчика-нелегала остановилось сердце. Смерть зафиксировали в 00:40 по Москве.

СПРАВКА «ВМ»

СВР рассекретила Шевченко в январе 2020 года, заявив, что легендарный разведчик с 1969 года добывал исключительно важную информацию для защиты интересов СССР и России. Он регулярно командировался за границу для выполнения разведывательных задач, работал с ценными источниками, участвовал в вербовке объектов разведывательного интереса, а также добывал ключевые сведения по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности — cosmic.

Звание Героя России Шевченко получил в мае 2017 года в соответствии с закрытым указом президента России Владимира Путина.

Сам Шевченко отмечал, что в свое время ему поручили работать по «главным противникам» — США и НАТО. Масштаб миссии был огромен — взять под контроль администрацию президента Соединенных Штатов, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО.

смертьГерой РоссииСлужба внешней разведки
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Евгения Маркова
Евгения Маркова

За рубежом смотрят наше кино

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте