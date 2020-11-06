Герой России Юрий Шевченко умер на 82-м году жизни

Фото: svr.gov.ru / Служба внешней разведки России

В пятницу, 6 ноября, на 82-м году жизни умер герой России Юрий Шевченко. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

По его данным, у выдающегося разведчика-нелегала остановилось сердце. Смерть зафиксировали в 00:40 по Москве.

СПРАВКА «ВМ»

СВР рассекретила Шевченко в январе 2020 года, заявив, что легендарный разведчик с 1969 года добывал исключительно важную информацию для защиты интересов СССР и России. Он регулярно командировался за границу для выполнения разведывательных задач, работал с ценными источниками, участвовал в вербовке объектов разведывательного интереса, а также добывал ключевые сведения по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности — cosmic.

Звание Героя России Шевченко получил в мае 2017 года в соответствии с закрытым указом президента России Владимира Путина.

Сам Шевченко отмечал, что в свое время ему поручили работать по «главным противникам» — США и НАТО. Масштаб миссии был огромен — взять под контроль администрацию президента Соединенных Штатов, ЦРУ, Госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО.