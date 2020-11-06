Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пьяная женщина укусила сотрудника полиции на востоке Москвы
Фото: depositphotos.com

Пьяная женщина укусила сотрудника полиции на востоке Москвы

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Тагильская улица Карта всех событий

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла несколько ударов руками в область головы и туловища, а также укусила в область предплечья левой руки сотрудника полиции на востоке столицы. Об этом в пятницу, 6 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что скандал произошел на Тагильской улице. Прибывшие на место полицейские задержали гражданку 1962 года рождения, которая вела себя неадекватно и была пьяной. При доставлении задержанной в ОМВД России по району Метрогородок, она, находясь в служебной автомашине, укусила находившегося на службе полицейского.

По данному факту органами следствия принято процессуальное решение. За содеянное законом предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что ученица одной из столичных школ скончалась во время урока.

Читайте также: Москвичку арестовали за попытку организации заказного убийства отца

пьяная ссоранападение на сотрудников полицииМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Евгения Маркова
Евгения Маркова

За рубежом смотрят наше кино

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте