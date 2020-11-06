Пьяная женщина укусила сотрудника полиции на востоке Москвы

Фото: depositphotos.com

Россия, Москва, Тагильская улица Карта всех событий

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла несколько ударов руками в область головы и туловища, а также укусила в область предплечья левой руки сотрудника полиции на востоке столицы. Об этом в пятницу, 6 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что скандал произошел на Тагильской улице. Прибывшие на место полицейские задержали гражданку 1962 года рождения, которая вела себя неадекватно и была пьяной. При доставлении задержанной в ОМВД России по району Метрогородок, она, находясь в служебной автомашине, укусила находившегося на службе полицейского.

По данному факту органами следствия принято процессуальное решение. За содеянное законом предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что ученица одной из столичных школ скончалась во время урока.

Читайте также: Москвичку арестовали за попытку организации заказного убийства отца