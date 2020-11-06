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Клинику в Москве лишили лицензии после выявления нарушений
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Клинику в Москве лишили лицензии после выявления нарушений

Юлия Ямпольская

Происшествия

Росздравнадзор по столице и Подмосковью лишил лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии». Уточняется, что там скончались несколько пациентов после выявленных нарушений в работе и жалоб на вред жизни и здоровью людей. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан помещения отделения были опечатаны, был введен временный запрет на оказание медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология», — говорится в сообщении.

Грубые нарушения выявили по итогам контрольно-надзорных мероприятий. По информации пациента, родственников больных просили переводить деньги за лечение на личную банковскую карту одного из сотрудников.

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