Росздравнадзор Москвы проверит случай онлайн-продажи лекарства без спецразрешения

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Росздравнадзор по Москве и Московской области проведет расследование после того, как был зафиксирован случай онлайн-торговли лекарствами без специального разрешения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 19 октября.

— В рамках рассмотрения обращения гражданина возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «Интернет Решения». Ведется административное расследование, — уточнили в сообщении.

Заявитель рассказал, что его родственник через мобильное приложение купил лекарственный препарат «Милдронат». В чеке было указано, что препарат продан юридическим лицом ООО «Интернет Решения». Росздравнадзор установил, что компания не имеет специального разрешения на продажу лекарств.

Расследование продолжится, передает агентство городских новостей «Москва».

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