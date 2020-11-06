Звезду «Интернов» затравили до нервного срыва на фоне семейной драмы

Фото: instagram.com/yulia.nazarenko.blagaya

Актриса Юлия Назаренко-Благая в течение месяца подвергается жесткой травле после громкого семейного скандала. Об этом пишет портал «Дни.ру».

По словам артистки, после того как ее старший сын Николай публично рассказал о якобы участии матери в секте, ее затравили тележурналисты и участники программы «Прямой эфир». Критика была настолько суровой, что от стресса она похудела на десять килограммов, а 5 ноября ее доставили в больницу с нервным срывом и рядом других осложнений.

Юлия Назаренко-Благая известна в том числе как звезда сериала «Интерны», где она сыграла старшую медсестру Риту / Фото: youtube.com / Актерское Агентство Кастинг Синема

Назаренко-Благой сделали несколько уколов анальгетиков и продолжают оказывать лечение, но видимых признаков улучшения состояния нет.

— Сплю в день по полтора–два часа. Ем — меня выворачивает. Я никому, даже врагу, не пожелала бы того, что сейчас со мной происходит, — призналась удрученная актриса.

Она выразила надежду, что ее сын одумается, и все проблемы получится решить мирно и без шума. Историю о своем якобы участии в секте актриса назвала не имеющей отношения к истине.

Отметим, что Юлия Назаренко-Благая известна в том числе как звезда сериала «Интерны», где она сыграла старшую медсестру Риту.

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