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Один человек погиб в результате пожара на северо-западе Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Один человек погиб в результате пожара на северо-западе Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, 3-й Волоколамский проезд, 8к2 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в квартире на северо-западе столицы. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу 3-й Волоколамский проезд, дом 8, корпус 2.

— В ходе разбора завалов обнаружен погибший. Кроме того, один человек спасен, — рассказали в ведомстве.

В данный момент спасатели потушили пожар, площадь распространения огня составила порядка 10 квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что возгорание грузового автомобиля ликвидировали в столице. Уточняется, что инцидент произошел на 58-м километре МКАД. На место происшествия выехала пожарно-спасательная бригада.

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