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Спасатели ликвидировали возгорание грузовика на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Спасатели ликвидировали возгорание грузовика на МКАД

Олег Сыров

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 58-й километр Карта всех событий

Спасатели ликвидировали возгорание грузового автомобиля в столице. Об этом в пятницу, 6 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел на 58-м километре МКАД. На место происшествия выехала пожарно-спасательная бригада.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.В 09:14 специалисты ликвидировали огонь.

Спасатели ликвидировали возгорание грузовика на МКАДФото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Обстоятельства и причины пожара выясняются, пострадавших на месте нет.

Ранее сообщалось, что электроскутер взорвался в квартире на юге столицы. Инцидент произошел в Электролитном проезде.

Читайте также: Один человек пострадал при вспышке масла в квартире на юге Москвы

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