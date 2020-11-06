Спасатели ликвидировали возгорание грузовика на МКАД
Россия, Москва, МКАД, 58-й километр Карта всех событий
Спасатели ликвидировали возгорание грузового автомобиля в столице. Об этом в пятницу, 6 ноября, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в ГУ МЧС по Москве.
Уточняется, что инцидент произошел на 58-м километре МКАД. На место происшествия выехала пожарно-спасательная бригада.
Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.В 09:14 специалисты ликвидировали огонь.
Обстоятельства и причины пожара выясняются, пострадавших на месте нет.
Ранее сообщалось, что электроскутер взорвался в квартире на юге столицы. Инцидент произошел в Электролитном проезде.
Читайте также: Один человек пострадал при вспышке масла в квартире на юге Москвы